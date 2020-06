Piano nazionale del turismo motoristico, Berrino: “L'Italia è la patria dei motori, abbiamo bisogno di idee per innovare”

Dopo la videoconferenza degli assessori al Turismo e dei rappresentanti delle categorie produttive dei 28 Comuni della rete Anci in merito al piano nazionale del turismo motoristico, parla ai nostri microfoni Gianni Berrino, assessore al Turismo della Regione Liguria.

Il piano nazionale del turismo motoristico da tempo ha avviato un processo di ascolto attivato con categorie produttive, associazioni, attori privati e comunità per promuovere e realizzare un calendario nazionale di eventi e di manifestazioni regionali, accordi con reti e 'strade' delle tipicità enogastronomiche, formazione specifica per chi si occupa di accoglienza nel settore motoristico.

Alla videoconferenza hanno partecipato, oltre a Gianni Berrino, Federico Ignesti (Sindaco Scarperia e San Piero), Giovanni Gargano (Sindaco Castelfranco Emilia), Alessandro Puccinelli (vicesindaco e Assessore Turismo Pontedera), Simone Maccaferri (vicesindaco Cento), Alessandra Dini (vicesindaco Noale), gli Assessori al Turismo Maria Elena Mililli (Maranello), Silvia Benzoni (Mandello del Lario), Francesca Capuozzo (Castelfranco Emilia), Sara Sartori (Noale), Simona Silano (Pratola Serra) Birgit Brugger (Ospedaletti) Michele Barile (Termoli), Elisabetta Bergamasco (Assessorato Turismo e attività produttive di Torino).

“È un progetto molto importante al quale mi auguro possano aderire altre città della nostra regione che hanno a che fare con i motori - dichiara ai nostri microfoni l'assessore regionale Gianni Berrino - dal punto di vista turistico è un prodotto che potrebbe essere vincente già dal 2021 a livello nazionale e a livello locale. L'Italia è la patria dei motori e, pertanto, il progetto si inserisce benissimo in questo filone. Già negli anni passati la Regione Liguria aveva chiuso accordi con FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e, quindi, cercheremo di sostenere il più possibile il turismo motoristico, perché abbiamo bisogno di idee nuove e di innovazione per accaparrarci nuove fette di turismo in vista del 2021”.