Sanremo: rifiuti di ogni genere abbandonati sul sagrato e nei parcheggi del Santuario Madonna della Costa

Il Santuario della Madonna della Costa, che è stato oggetto recentemente di un restauro attraverso cui sono stati recuperati decoro architettonico e sicurezza, è uno dei luoghi più quotati di Sanremo dal punto di vista artistico, paesaggistico e soprattutto della Fede. È il Santuario più caro a sanremaschi, sanremesi e ai tanti amici che in questa città, così turistica, ritrovano qui riferimenti sacri e di grande bellezza. Da secoli è meta di pellegrinaggi e di affidamento alla Madonna nelle necessità quotidiane individuali e collettive.





Nonostante sia un luogo sacro, ora è deturpato dalla notevole quantità di sacchetti contenenti deiezioni canine, per non parlare della quantità di escrementi di detti animali sparsi nei parcheggi e sulla antica salita di ciottoli che porta al Santuario. Rifiuti di ogni genere vengono poi abbandonati presso la chiesa: lattine, fazzoletti, guanti di lattice e mascherine usate. Tutto questo proprio in un momento così delicato, in cui è richiesta un’attenzione particolare all’igiene e alla pulizia ci fa invece pensare che questo luogo sia diventato una discarica a cielo aperto.



Tempo fa sono stati rimossi alcuni cestini che erano diventati ricettacolo della spazzatura indifferenziata di chi non voleva avere l’onere di spendere il proprio tempo per la raccolta dei rifiuti. Le telecamere per la videosorveglianza, installate nella proprietà del Santuario, ci aiuteranno a dare un volto e un nome a coloro che in un periodo come questo sporcano, deturpano e disprezzano deliberatamente un luogo stupendo della città di Sanremo.

Ci auguriamo, comunque, che l’educazione ed il buon senso di tutti prevalgano, per porre fine a questa situazione incresciosa.