Dillo con una maglietta: #andràtuttobene, Covid-No Grazie, Riparti Sanremo! Ecco come comprarle on line

Come si può contribuire alla ripartenza di un territorio? Lavorando, facendo bene le attività private e pubbliche a cui siamo chiamati, mettendoci magari anche un pizzico di fantasia ed innovazione.

Ecco perchè sosteniamo l'iniziativa che vuole dare evidenza alla città di Sanremo: 'al nostro orgoglio, alla nostra tenacia, alla nostra operosità, al nostro essere comunità'. Nascono così le magliette con cui possiamo tutti dare un messaggio chiaro: #andràtuttobene, Covid - No grazie, ma sopratutto Riparti Sanremo!

Sono disponibili tutte le magliette con nome di città: Riparti Ventimiglia, Riparti Imperia, Riparti Bordighera, Riparti Diano....per questi soggetti occorre fare richiesta via maila breve saranno disponibili nello shop. Indossarla significa testimoniare una idea , indossarla significa coinvolgere chi incontriamo. Si possono acquistare direttamente sullo shop on line nelle versioni bianco-nero-rosso con taglie per bambini ed adulti, con consegna a domicilio.

Un gesto concreto: lo indossiamo nelle nostre giornate, nelle passeggiate, nel tempo libero o sul lavoro. #ripartivarese

Un gesto di generosità: ogni maglietta genera 1 euro che sosterrà ad un progetto di solidarietà o contribuirà ad un intervento di emergenza nel territorio della città di Sanremo, in modo discreto, come vuole la dottrina, senza cercare platee di applausi sterili.

Hai delle idee per nuovi messaggi da 'indossare con una maglietta'? Scrivici a media@morenews.it