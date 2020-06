Sanremo: 21 famiglie sfollate per l'incendio in corso Inglesi, domani via ai controlli sullo stabile

Domani si terranno le perizie tecniche necessarie per capire quando, chi e come potrà rientrare nella palazzina di corso Inglesi colpita ieri da un incendio. Le fiamme sono divampate da uno scantinato per un cortocircuito partito da un quadro elettrico dello stabile.

Il bilancio è stato pesante: 16 persone sono rimaste intossicate dalla nube di fumo che ha invaso l’interno della palazzina che ieri è stata dichiarata completamente inagibile. Il sindaco Alberto Biancheri, insieme all’assessore Costanza Pireri e agli agenti della Polizia Municipale ieri si sono prodigati per trovare una sistemazione alle 21 famiglie sfollate.

Su 48 persone in totale, 10 hanno trascorso la notte in albergo mentre tutti gli altri hanno trovato una sistemazione dai famigliari. Queste persone trascorreranno anche questa giornata fuori dalle proprie abitazioni. Domani, prenderanno il via i controlli. Soltanto al termine di un’approfondita indagine, sarà possibile determinare chi potrà rientrare a casa.