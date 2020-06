Trasporti, Berrino: “Ad oggi in circolazione il 67% dei treni del periodo pre Covid”

“Ad oggi sono in circolazione il 67% dei treni regionali e il 60% di quelli a media e lunga percorrenza rispetto al periodo precedente l'emergenza sanitaria: a partire dal 14 giugno però l'offerta salirà al 77%. Ricordo che i treni devono viaggiare a capienza ridotta e che sulla Genova-Milano, linea da oggi nuovamente molto frequentata con la riapertura delle regioni, la tratta è coperta al 100%”. L'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino espone la situazione ferroviaria ligure sottolineando anche il fatto che “la Regione sta 'pressando' il Governo affinché ci consenta di aumentare i posti utilizzabili su treni, bus e metro”.

A partire dall'entrata in vigore dell'orario estivo (14 giugno) i treni in Liguria aumenteranno sensibilmente: detto del 100% della Genova-Milano, sulla Genova – Acqui Terme verrà ripristinata una coppia di treni (6063 e 6066) per un totale di 22 treni al giorno; sulla Genova – Busalla – Arquata Scrivia il totale dei collegamenti attivi salirà a 36 treni al giorno, pari al 64 % dell’offerta ordinaria; sulla Savona – Sestri Levante il servizio sarà riattivato interamente; sia a ponente che a levante il servizio quasi completamente riattivato; sulla linea metropolitana saranno ripristinati quattro collegamenti più un ripristino intera traccia.

“Già dal prossimo fine settimana in accordo con Trenitalia – aggiunge Berrino – anticiperemo la messa in servizio di tre regionali tra le nostre riviere e la Lombardia. Si tratta dell'Abenga - Genova - Milano e del Milano - Genova - Savona attivi il sabato e la domenica e del La Spezia - Milano attivo la domenica. Infine, a partire dal 14 giugno, siamo pronti ad inserire altri 16 treni sulla tratta Levanto - La Spezia per portare avanti e indietro i turisti in quella bellissima parte della nostra regione. Qualora il flusso fosse ancora maggiore siamo pronti a ripristinare anche il 5 Terre Express”.