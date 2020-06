Sanremo: ecco le foto candidate al concorso 'Bellezze in bicicletta e...' de I Deplasticati

Sfoglia tutte le foto in gara

È arrivato alla fase finale il concorso 'Bellezze in bicicletta e...' organizzato dall'associazione I Deplasticati di Sanremo.

Si è chiusa la selezione delle foto che possono essere votate sino alle 22 di venerdì. Poi l'elezione dello scatto vincitore. Anche SanremoNews parteciperà eleggendo la propria foto preferita.

Tutti possono partecipare alle votazioni, anche gli autori stessi. Le foto che avranno ottenuto più like si aggiudicheranno i premi in palio e, soprattutto, il titolo di 'Bellezza in bicicletta' de I Deplasticati.

Guarda tutte le foto in gara cliccando QUI.