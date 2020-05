Sanremo: immortalate il bello durante una pedalata, al via il concorso fotografico “Bellezze in bicicletta e…” de I Deplasticati

Inizia la bella stagione e la bicicletta è il mezzo ideale per chi vuole passare qualche ora di spensieratezza o, semplicemente, spostarsi nel rispetto del prossimo e della natura.

Per questo l’associazione I Deplasticati ha dato il via al concorso fotografico “Bellezze in bicicletta e…”. Fino al 31 maggio potrete inviare le vostre foto all’indirizzo ideplasticati@gmail.com: immortalate un vostro giro in bicicletta o una passeggiata qualcosa che secondo voi rappresenti la bellezza della natura.

Tutte le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook de I Deplasticati, saranno premiate le tre che avranno ottenuto più like. Nei prossimi giorni I Deplasticati comunicheranno l’elenco dei premi in palio.