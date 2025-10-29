Itinerario turistico-sportivo dalla costa alle Alpi, Bordighera presenta la "Ciclovia Bicknell" (Foto e video)

Bordighera presenta la "Ciclovia Bicknell: il viaggio continua. Sviluppo del prodotto cicloturistico tra Mediterraneo e Alpi Marittime", un itinerario turistico-sportivo che dalla costa mediterranea si sviluppa ad anello nell'entroterra delle Alpi Marittime e Liguri, a cavallo tra Italia e Francia, creato e finanziato dal comune di Bordighera e realizzato da Elevation Club di Confesercenti con la collaborazione di Stefano Scialli.

L'itinerario è costituito da 150 km di lunghezza, 4800 metri di dislivello positivo, 5600 di dislivello negativo ed è consigliato alle mountain-bike ed e-bike. "L'assessore Rodà quando mi ha chiesto di poter ospitare qui l'incontro ne sono stata lieta, mi sarei offesa al contrario, visto che si parla di ciclovia turistica Bicknell" - dice la dottoressa Daniela Gandolfi durante la presentazione della ciclovia avvenuta questa mattina al Museo Clarence Bicknell alla presenza di autorità civili e militari - "Un'occasione per far conoscere, soprattutto ai turisti, questa grande realtà di Bordighera e tutto il territorio. La ciclovia, infatti, unisce il mare alle montagne. Un itinerario che collega storia, cultura, natura, enogastronomia e outdoor".

Un prodotto turistico che offre in un’unica esperienza: la scoperta di paesaggi straordinari, borghi suggestivi, luoghi d’arte e cultura, il tutto sulle tracce di Clarence Bicknell, eclettico scienziato che nella seconda metà dell’Ottocento scelse di vivere a Bordighera, dove condusse un'eccezionale opera di ricerca e creò il Museo Bicknell, ancora oggi polo di studio di grandissimo prestigio. "Abbiamo scelto di lavorare per lo sviluppo turistico di Bordighera privilegiando l'aspetto della competenza e della professionalità e sviluppando un piano strategico del turismo, condiviso da subito con il Tavolo del Turismo, che trova tra le sue direttrici più importanti l'outdoor. In questo contesto la ciclovia Bicknell rappresenta in pieno uno strumento, un prodotto turistico, che risponde a tantissime aspettative" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito presente insieme all'assessore Melina Rodà e ai consiglieri comunali Walter Sorriento e Giuseppe Trucchi - "E' una combinazione strategica di natura, arte e storia. Abbiamo deciso, grazie a Regione Liguria, di implementare la promozione con guide turistiche che si sono formate, persone che hanno una professionalità. Abbiamo creato una giornata dove le guide hanno riscoperto alcuni aspetti del territorio e conosciuto in maniera diversa alcuni aspetti di Bordighera e del nostro straordinario entroterra. Un'amministrazione come la nostra non può far altro che sostenere questo obiettivo con tutte le risorse che ha a disposizione. Affinché questo potenziale possa esprimersi in modo compiuto, è necessario che le professionalità del territorio, guide, strutture ricettive, operatori, lavorino in modo coordinato creando un prodotto turistico strutturato. Il comune di Bordighera si è fatto e continuerà a farsi sostenitore e propulsore di questo prodotto, con ogni modalità che gli è propria. La nostra gratitudine a Regione Liguria e in particolare all’assessore Luca Lombardi, a Sergio Scibilia ed Elevation Club di Confesercenti, a Stefano Scialli e alle guide che hanno partecipato all’educational: grazie per aver creduto, come noi, nella bellezza, nella competenza e nella professionalità. Il nostro ringraziamento va anche alla dottoressa Daniela Gandolfi, che ci ha accolto nel meraviglioso Museo Bicknell, e a Stefano Albis, all’Ufficio Turismo e allo staff del sindaco per l’organizzazione. Dobbiamo lavorare tutti insieme per far conoscere al meglio il nostro territorio".

Un prodotto turistico che combina attrattive storiche e culturali, uniche e riconosciute, strutture e servizi su cui lavorare ulteriormente per un pieno sviluppo del potenziale. "Questi risultati si ottengono grazie al lavoro di tanti attori" - dichiara l'assessore regionale Luca Lombardi presente insieme al consigliere regionale Walter Sorriento - "Si parla di turismo sostenibile ma noi dobbiamo fare di più. Dobbiamo migliorare ancora quello che noi troviamo sui nostri territori. Dobbiamo fissarci come obiettivo un turismo rigenerativo, l'outdoor è molto vicino a questo spirito: salvaguardare l'ambiente e il nostro territorio. Noi possiamo promuoverci 365 giorni all'anno perché abbiamo un clima che ce lo consente, far conoscere i nostri borghi all'interno della regione e intercambiare rapporti con altre regioni e nazioni. Un mese fa, al Ttg di Rimini, ho fatto un accordo con la Regione Piemonte di natura turistica proprio sulle ciclovie perché noi siamo estremamente collegati per l'unicità dei nostri territori. Al Piemonte manca il mare e noi lo abbiamo, perciò, ci siamo messi d'accordo per fare una serie di promozioni insieme per includere anche il mare mentre noi includiamo i loro territori. Inoltre, stiamo lavorando al progetto 'Itinerari cicloturistici regionali', in collaborazione con gli enti territoriali, che prevede la realizzazione di percorsi ad anello che, dalla ciclabile tirrenica lungo la costa ligure, si diramano verso l'entroterra. Abbiamo già presentato i primi quattro interventi per il cofinanziamento a valere sulle risorse Funt in conto capitale per un contributo di 3,1 milioni di euro per le Province di Imperia e Savona, Città metropolitana di Genova, e Comune di Sanremo. Ci hanno, anche, proposto un progetto più ambizioso una ciclovia che parte dalla Svizzera, passa attraverso tre regioni, e arriva in Francia e ovviamente siamo molto interessati. Attualmente abbiamo 4mila chilometri di anelli in Liguria e con il Piemonte riusciamo ad arrivare oltre i 10mila chilometri di anelli che possiamo offrire agli appassionati di esperienze outdoor quali cicoturismo o escursionismo. E' una proposta incredibile. Siamo la terza regione in Italia per presenze anche nell'entroterra. Davanti abbiamo solamente il Trentino e la Toscana, vuol dire che la Regione Liguria ha ottenuto dei risultati importanti senza un discorso organizzato, pensiamo se ci organizziamo a mettere in rete tutto questo sistema di ciclovie turistiche. L'anno scorso abbiamo preso un premio delle ciclovie e l'anno prossimo saranno qui da noi. Sarà un'occasione per presentare e promozionare il progetto della ciclovia Bicknell con la quale celebriamo un po' lo spirito del botanico inglese che era un avventuriero, un esploratore, un ricercatore che usava la bicicletta. Faccio un plauso al comune di Bordighera, al sindaco Ingenito e a tutti coloro che stanno lavorando alle bellissime iniziative studiate per consolidare e sviluppare l'attrattività della Bicknell, percorso affascinante tra Italia e Francia".

"Ispirato dalle esplorazioni di Clarence Bicknell, botanico inglese di fine Ottocento che scelse Bordighera quale luogo di residenza, questo itinerario più che un classico percorso è un vero e proprio viaggio nello spazio e nel tempo attraverso i luoghi visitati e descritti nella grande opera di ricerca di questo eclettico scienziato" - fa sapere Sergio Scibilia di Confesercenti Elevation Club - "Era la strada che Bicknell faceva in bici e da qui nasce l'idea della ciclovia Bicknell. Partendo da Bordighera attraverso un avvicinamento in treno lungo la tratta Ventimiglia, Breil-Sur-Roya, Tende, l'itinerario accompagna i bikers ai vertici della valle Roya per poi proseguire verso i dintorni di Casterino e la valle delle Meraviglie. Il viaggio prosegue in direzione dei villaggi di La Brigue, Triora, Molini di Triora e Bajardo per giungere sulle alture di Sanremo, da dove infine fa ritorno a Bordighera attraverso la rete sentieristica di Montenero. E' prevista una variante più breve che da Passo Sanson si collega a Colla Langan. Questo è un percorso più tortuoso che corre al fianco dei monti Pietravecchia, Toraggio e Cima Marta, il quale esclude la discesa verso Triora e la valle Argentina. Confesercenti Elevation Club offre un tuffo nella storia, un percorso totalmente green, un antico collegamento in terre di confine, all’interno di un palcoscenico di grande interesse naturalistico".

"Mi sono occupato della parte tecnica e della progettazione dell'itinerario. Nella sua totalità non presenta particolari difficoltà, pur essendo consigliato a un pubblico con un discreto allenamento e una sufficiente capacità tecnica di conduzione della bicicletta. Data la natura del percorso, il suggerimento è quello di suddividere l'esperienza in più giorni, con una prima tappa a Tenda o Casterino ed eventualmente una seconda a Molini di Triora per i meno allenati" - afferma Stefano Scialli - "Abbiamo creato una serie di clip per promuovere la ciclovia. Vuol essere un modo un po' accattivante per introdurre il visitatore nell'itinerario. Mettiamo insieme un sacco di temi interessanti per chi ha voglia di viaggiare con la bicicletta. La settimana scorsa abbiamo fatto un'educational con le guide di Regione Liguria. Anche se la ciclovia Bicknell può essere scoperta in autonomia per ricevere la massima soddisfazione da questa avventura è consigliato il supporto di una guida ciclo-turistica professionista, che potrà accompagnare e supportare i bikers nel progettare al meglio le visite alle diverse attrazioni culturali e storiche e nel pianificare il tour. Più in generale, nel percorso di sviluppo e consolidamento di un prodotto turistico, gli operatori professionali sono imprescindibili per articolare le esperienze in modo attrattivo e coinvolgente e strutturarle in pacchetti commerciali. E' possibile percorrere questo itinerario anche con una bicicletta gravel, in considerazione del fatto che alcuni tratti presentano un certo grado di difficoltà, per questa tipologia di mezzo è consigliato percorrere alcune strade alternative".

L'educational proposto domenica 19 ottobre ha coinvolto otto guide cicloturistiche certificate da Regione Liguria che hanno vissuto sulle due ruote l’emozione e la bellezza della Ciclovia. Stefano Scialli, che ha coordinato l’educational, ha appositamente studiato un itinerario che ha consentito alle guide di apprezzare, in sella alle loro MTB, sia i percorsi sia alcuni luoghi emblematici come il Santuario di Notre Dame Des Fontaines (La Brigue), Casa Fontanalba (Casterino), il Museo delle Meraviglie (Tende). Arrivo e partenza dell’itinerario ad anello tra Francia e Italia sono stati organizzati a Bordighera. Il riscontro, davvero entusiasta, ha confermato una volta di più il valore della Ciclovia Bicknell. "Il comune di Bordighera ha colto l’occasione offerta dalla regolamentazione della nuova figura professionale di guida mountain-bike, istituita e riconosciuta da Regione Liguria e formata da un apposito corso di 300 ore, per strutturare e arricchire ulteriormente la propria offerta in materia di turismo outdoor" - illustra Stefano Scialli di Supernatural Bike Service - "Nelle scorse settimane un gruppo di guide neo-diplomate ha effettuato un tour-educational per incrementare le proprie conoscenze sulla Ciclovia Bicknell, visitando alcuni luoghi iconici legati alle esplorazioni dello scienziato. In preparazione della stagione 2026 Bordighera confida in questa nuova figura per offrire ai tour operator e all’agenzia di promozione regionale Agenzia In Liguria il supporto di operatori preparati, in grado di coadiuvare i professionisti nella creazione di pacchetti turistici e di far vivere un’esperienza di qualità agli appassionati. In questo contesto, è significativo ricordare che il settore del turismo in bicicletta nel 2024 ha generato un impatto economico di quasi 9,8 miliardi di euro e 89 milioni di presenze in Italia, con un aumento di quest’ultimo indicatore del 54% rispetto al 2023. Un risultato che conferma la forte crescita del settore, come evidenziato dal rapporto 'Viaggiare con la bici 2025' di Isnart-Unioncamere e Legambiente".

Durante l’evento sono stati presentati i video promozionali della ciclovia. La campagna video si rivolge, infatti, al pubblico con l’obiettivo di promuovere l’esperienza offerta dalla Ciclovia Bicknell e sostenere i pacchetti turistici. Il regista Davide Beltrame ha girato 10 video, ciascuno della durata di un minuto: ognuno racconta la Ciclovia attraverso immagini straordinarie e il dialogo ideale tra Chiara Babilani, che si muove nei siti più significativi di Bordighera, e la biker Elena, che contemporaneamente percorre l’itinerario in MTB. Tende (Museo delle Meraviglie), Casterino (le incisioni della Valle delle Meraviglie, Villa Fontanalba), La Brigue (Notre Dame Des Fontaines), Triora, Bajardo, i sentieri di Montenero, il Beodo ed infine il mare della città delle palme sono le tappe di un viaggio nello spazio e nel tempo, ideato per incuriosire e appassionare il pubblico. Ogni episodio verrà pubblicato sul sito visitbordighera.it e sui canali Youtube, Facebook e Instagram della città di Bordighera a cadenza regolare fino a febbraio 2026, momento ideale per programmare la propria esperienza sulla Ciclovia Bicknell.