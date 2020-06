L'azienda del sanremese Giò Giacobbe protagonista su Sky Uno per 14 puntate della docu-serie 'B Heroes'

Ha preso il via su Sky Uno la terza edizione della docu-serie 'B Heroes', dedicata all’innovazione e alla promozione di nuovi business: fra queste anche la Acbc di Giò Giacobbe, sanremese e recentemente inserito tra i 100 manager vincenti dal magazine economico ‘Forbes’.

Protagonista del programma sarà il mondo delle startup e dell’innovazione made in Italy in 14 puntate in onda su Sky e Now Tv. L'azienda di Giacobbe è stata selezionata fra i 16 finalisti su oltre 1000 richieste di partecipazione da parte di startupper che raccontano le proprie ambizioni e i propri sogni nel Bel Paese.

A soli 35 anni e in un momento tutt'altro che semplice Giò Giacobbe rappresenta uno spunto positivo non solo per la città di Sanremo ma per tutti i giovani (e non) con idee innovative: un curriculum d'eccellenza che include la posizione di direttore generale di Trussardi per l’Asia e di Tommy Hilfiger Italia, ma soprattutto ingegno, ispirazione e idee per nuovi business.

Su Sky Giacobbe presenta la sua azienda a 70 giurati, fra le maggiori personalità commerciali dell'attuale panorama nazionale ed internazionale, con un'idea sostenile dedicata alle calzature componibili. La finale sarà il 10 giugno e le start-up finaliste entreranno a far parte di Elite il private market di servizi integrati, parte del Gruppo London Stock Exchange.

La trasmissione è realizzata con la collaborazione di Intesa Sanpaolo e Borsa Italiana, che metterà a disposizione la sua iconica sede di Palazzo Mezzanotte per la finale. Knowledge partner del progetto è McKinsey & Company.