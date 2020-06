Aspettative e problemi in vista dell'apertura dei confini regionali. Ne parliamo questa sera alle 20:45 nello speciale di '2 ciapetti con Federico'

In vista dell'apertura dei confini regionali, con la possibilità di libera circolazione tra i vari territori, il ponente ligure si appresta ad accogliere i turisti (soprattutto piemontesi e lombardi) che giungeranno in riviera dopo il lungo periodo di chiusura per l'emergenza Coronavirus. Molte le speranze per una ripartenza economica delle attività turistiche, ma anche i timori e le difficoltà che si potranno presentare.

Ne parleremo questa sera alle ore 20:45 nella puntata serale di '2 ciapetti con Federico'. Ospiti di Federico Marchi, collegati in videoconferenza, saranno l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino ed alcuni operatori economici legati al settore turistico: Tommaso Ventimiglia (Ristorante La Pignese - Sanremo), Davide Sattanino (Hotel Parigi - Bordighera) e Debora Del Becaro (Bagni Stella - Sanremo).

