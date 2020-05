Si ustiona con l’olio bollente ma, fortunatamente, non riporta gravi ferite. E’ accaduto questa notte al ‘Mc Donald’s’ di Imperia ad un 25enne dipendente del locale.

Il giovane è stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza che lo ha portato in ospedale. Non è stato necessario il trasferimento in un altro ospedale.