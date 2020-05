Ventimiglia: dopo l'assise di ieri sera, alcune considerazione della minoranza consigliare

"Quanto è successo ieri in Consiglio Comunale a Ventimiglia non dà una buona immagine. È un quadro desolante che cresce sempre di più mettendo a repentaglio quelli che sono i normali equilibri istituzionali e il loro giusto esercizio, condizione unica per garantire alla città di Ventimiglia il livello di Amministrazione che merita. Anche se sempre di meno esistono ancora i margini per una gestione dell’Amministrazione aderente alle aspettative di ogni cittadino. Noi siamo pronti al confronto, ieri con la nostra convocazione del Consiglio volevamo esporre alcune nostre proposte come atto di indirizzo verso la Giunta per dare soccorso a chi è stato messo in ginocchio dall’emergenza corona virus, si spera che la maggioranza guidata dal sindaco Scullino voglia percorrere la stessa strada".