Ventimiglia: parte il nuovo servizio ‘Sali e vai in bus’ dedicato agli over 65, con 5 euro si potrà viaggiare su tutte le linee

Sono ripartire le attività economiche anche a Ventimiglia e, quindi, anche i trasporti pubblici iniziano a riessere utilizzati seppure con molte cautele e utilizzando la mascherina.

I posti su mezzi della RT sono stati ridotti per mantenere le distanze interpersonali. Parte quindi nella città di confine il servizio ‘Sali e Vai - Bus over 65’, un'evoluzione del precedente servizio ‘vado in centro’. “L'accordo raggiunto tra la Riviera Trasporti e il Comune - dichiarano il Sindaco Gaetano Scullino e l'Assessore Mabel Riolfo - l'emissione di una tessera che permetterà di circolare liberamente sulle linee urbane ed extraurbane per tutti i residenti a Ventimiglia, con età superiore a 65 anni”.

Il titolo di viaggio dovrà essere esibito a bordo del mezzo insieme a documento d'identità valido e verrà emesso dalla RT e consegnato all'utente dal Comune, attraverso gli uffici preposti di palazzo comunale in piazza XX Settembre, presso l'ex Tribunale.

Il rilascio della relativa tessera, che costituisce titolo agevolato e consentirà di salire sul bus e viaggiare, dovrà avvenire a seguito di una richiesta da parte dell'avente diritto e dietro il pagamento di 5 euro a titolo di rimborso delle spese sostenute da RT per l'emissione delle tessere. Il Comune quindi manderà a RT i documenti e i nominativi e l’azienda emetterà la nuova tessera che da diritto al viaggio gratuito per il cittadino over 65 anni.

Il Comune di Ventimiglia integra con un proprio contributo forfettario annuale i minori introiti derivanti alla RT dalla entrata in vigore delle tessere gratuite. L'importo dell'integrazione tariffaria da corrispondere all’azienda è stato quantificato in complessivi 32.000 annui, IVA inclusa, calcolo effettuato presumendo di raggiungere ben 900 tessere.