Ventimiglia: il mercato del venerdì non si farà domani, nessun accordo trovato oggi tra categorie e Amministrazione

Fumata nera, questa mattina in Comune a Ventimiglia, per il mercato del venerdì. Il Sindaco della città di confine, Gaetano Scullino (insieme ai tecnici degli uffici) ha incontrato le categorie per le quali erano presenti: Giuseppe Piccolo e Roberto Benassi (Anva Confesercenti), Fabrizio Sorgi e Danilo Besio (Fiva Confcommercio).

Al momento l’Amministrazione comunale frontaliera ha deciso di tenere ancora chiuso il mercato, in attesa di capire come poterlo riaprire con gli opportuni accorgimenti per il contenimento del Coronavirus. Le proposte delle associazioni di categoria non sono state accettate e, al momento, l’unica soluzione per poter vedere aperto il mercato rimarrebbe quella di un suo importante ampliamento.

Ma gli spazi non ci sono, a meno di arrivare al confine di Camporosso sul lungomare. Gli ambulanti però non ci stanno visto che hanno confermato la volontà di aprire, proponendo la chiusura dei passaggi tra banco e banco, l’obbligo di un banchetto da un metro e mezzo per il distanziamento sociale e, dove non è possibile, trovare una soluzione alternativa.

La certezza è che domani non si apre sicuramente e la situazione rimarrà tale almeno fino al 2 giugno. Poi si vedrà. Una soluzione sullo stile di Bordighera sembra impossibile, visto che i banchi al mercato di Ventimiglia oscillano tra i 340 ed i 360 (nella città delle palme non superano i 240 ed oggi erano meno di 200). Da parte sua, il Sindaco Scullino ha confermato la vicinanza morale agli ambulanti e la volontà di trovare soluzioni per aprire ma, al momento, non ha formulato proposte.