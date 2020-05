Oggi Sanremo News compie 19 anni e si appresta a diventare (ancora) più grande

Il 21 maggio del 1502 il navigatore portoghese João da Nova scopre l’Isola di Sant’Elena, nel 1904 a Parigi viene fondata la FIFA e nello stesso giorno del 1932 Amelia Earhart diventa la prima donna a completare la traversata dell’Oceano Atlantico con un volo senza scalo. In un giorno simbolo di scoperte, imprese e audacia nasce il quotidiano più letto nella provincia di Imperia: oggi Sanremonews compie 19 anni e si appresta a diventare (ancora) più grande.

Un compleanno “da ricordare” quello del 2020, in cui niente è come era prima e tutto è da ricostruire con un solo punto di partenza: la voglia di farlo tutti assieme. Un compleanno che la nostra redazione ricorderà per avere avuto l'onere e l'onore di informare tutti i lettori sulla crisi più devastante dal secondo dopoguerra, trasmettendo trasparenza e chiarezza senza mai farsi tentare dai sensazionalismi che nulla hanno a che fare con l'informazione.

Ogni giorno in questa quarantena, come negli ultimi 19 anni, la nostra redazione è stata a fianco dei lettori, promuovendo l'onestà intellettuale, raccogliendo informazioni e verificandone ogni singola fonte, per evitare di insidiare dubbi laddove le fake news ne creano già a sufficienza. Un lavoro che vede impegnati i nostri giornalisti senza orari, senza domeniche, senza festività, con l'obiettivo di essere presenti nel vostro quotidiano.

La verità è quanto scriviamo da quando nel 2001 il nostro storico direttore Carlo Alessi pubblicò la prima di infinite notizie. La verità, 19 anni dopo, è diventata il marchio di fabbrica del nostro gruppo editoriale Morenews, di cui Sanremonews.it fa parte, decidendo di portare avanti un evento in cui da sempre ha creduto e ha lottato: la libertà di stampa. Il 3 maggio di quest'anno 2020 e per tutti i prossimi 3 maggio a venire, celebreremo la giornata mondiale della libertà di poter scrivere in modo onesto, come simbolo che ispira chi ha intrapreso questa professione, nonostante l'Italia si trovi nelle ultime posizioni a livello mondiale.

Il Coronavirus ha indebolito tutti e l'editoria locale non ne è stata esente ma, come in tutte le situazioni di crisi, si cerca di uscirne, ancora più forti di prima. Oggi Sanremonews.it fa parte di un Gruppo Editoriale con quotidiani on line nelle province del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Montecarlo, Nizza, Costa Azzurra ed ora anche Lombardia.

Sono tante le firme che hanno scritto sulle nostre pagine, tanti i giornalisti che si sono formati nella nostra redazione che con il tempo è cresciuta e si è consolidata. Grazie a tutti i nostri professionisti, i nostri collaboratori, ai tecnici, al settore dirigenziale e ai commerciali che con il loro lavoro rendono possibile, da quasi due decenni, un giornale che non riceve alcun finanziamento pubblico.

Il grazie più grande va ai nostri lettori che quotidianamente ci supportano, ci leggono, ci danno ispirazione, ci aiutano a migliorare e che sappiamo di trovare sempre, anche il giorno dopo e a cui possiamo dire ogni sera “a domani", perché non sai come sarà domani, ma sai che c'è qualcuno pronto ad affrontarlo con te.