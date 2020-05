Concerto in diretta su YouTube per il Primo Maggio, i ringraziamenti di 'Rete Sanremo Solidale'

Rete Sanremo Solidale ringrazia gli artisti Christian G., Gianni Martini, Cristina Orvieto e il coro Troubar Clair, Massimo Dalprà, Gianluigi Carlone e la Banda Osiris, Paolo Lizzadro, Carlo Ormea, che si sono esibiti gratuitamente nel video concerto in diretta su YouTube in occasione del Primo Maggio Solidale.

“Ringraziamo altrettanto il pubblico che ha seguito l'evento, grazie alla cui generosità è stato possibile raccogliere la somma di 460 euro, già spesa in generi alimentari di prima necessità, che sono attualmente in distribuzione. Quest'ultima è cominciata giovedì scorso e continua tuttora con i responsabili del servizio parrocchiale di San Siro (Sanremo) e alcuni membri della Rete. I viveri sono stati consegnati a quanti stanno attraversando un momento di crisi e non hanno la possibilità di procurarsi le provviste indispensabili.

Don Martin, vice parroco di San Siro, ha dichiarato che in tempo di coronavirus il numero di pacchi alimentari donati alla settimana è passato da 45 a 85, e solo giovedì scorso ne sono stati distribuiti 79. Presso lo sportello sono stati assistiti principalmente italiani senza fissa dimora, sudamericani e bengalesi che, oltre agli alimentari, necessitano di vestiario".