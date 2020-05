Imperia: serve una spinta per la ripartenza, ecco un gruppo di commercianti pronti "Noi ci siamo" (Video)

Mentre burocraticamente la vita sta cercando di tornare alla normalità, per molte persone la ripartenza non è del tutto scontata. Anche ad Imperia è nato un progetto composto da tre fasi che mirano a far rivivere la vita sociale ed economica della città.

Nei giorni scorsi il gruppo dei commercianti di Oneglia ON Centro in collaborazione con il Comitato San Giovanni, ha cercato di offrire un piccolo aiuto a chi si trova in situazioni di grande disagio. In questa fase 1 sono stati distribuiti generi di prima necessità a due sezioni della Caritas Imperiese: l'Associazione Madre Teresa di Calcutta ad Oneglia e la Parrocchia san Giuseppe di Porto Maurizio.

Da oggi parte la fase 2: l'emergenza vista da parte dei commercianti e un loro piccolo ma simbolico messaggio raccontato in 60 secondi. Questo il video di On Centro, la cui visione spiega meglio di qualsiasi parola come Oneglia e la sua parte commerciale abbiano deciso di ripartire. Alla sua realizzazione hanno partecipato: Civ Nuovoneglia, inVia, Il salottino di Oneglia e il Comitato San Giovanni.