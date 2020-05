Ventimiglia: torna d'attualità lo spostamento del mercato, la Confesercenti "Siamo attenti a ogni cambiamento"

“Ogni tanto ritorna con frequenza il tema dello spostamento del mercato del venerdì. Una discussione che dura da 30 anni e che ha portato sempre pochi risultati e molto disordine. L’improvvisazione e la superficialità non hanno mai portato a risultati e nessun miglioramento per la città”.

Interviene in questo modo la Confesercenti ventimigliese, che prosegue: “Non siamo interessati ad inseguire la notizia del giorno e riteniamo questa attività un pilastro della economia cittadina che deve essere salvaguardato e valorizzato. La notizia di questi giorni non ha nessun riferimento amministrativo e pertanto per Confesercenti non ha alcun effettivo valore. Progetti di questo livello e di tale importanza devono essere al centro di un percorso preciso e dettagliato che coinvolge tutta la città, comprese tutte le attività economiche ed i residenti”.

La Confesercenti, in rappresentanza di tutto il tessuto economico cittadino (commercio, turismo e servizi) si è dichiarata disponibile ad aprire un confronto serio, su progetti concreti in un contesto preciso: “Non partecipiamo a ‘boutade’ improvvisate, ogni iniziativa deve avere il suo tempo di confronto, discussione e condivisione. Siamo disponibili a discutere di tutti i cambiamenti, nei tempi e modi idonei. Non siamo contrari a prescindere, siamo attenti a ogni cambiamento”.

“Non ci convincono sentenze emesse da singoli operatori a posto fisso – termina Confesercenti - che in realtà hanno solo espresso un legittimo pensiero, che resta però un giudizio singolo e che non può rappresentare alcuna associazione di categoria e tanto meno i commercianti di Ventimiglia”.