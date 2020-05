“Libri e attività per bambini” con Noemi D'Amore: laboratori per bambini

C’era una volta…” È così che iniziano le favole, portando il lettore in una dimensione senza tempo, un mondo magico dove ogni bambino può immaginare fantastiche avventure!

Le fiabe giocano un ruolo importante nell’infanzia dei bambini e per questo è giusto conservare un po’ d’incanto nei primi anni della loro vita.

La lanterna delle fate è un modo semplice e molto suggestivo per farlo!

MATERIALE

Barattolo di vetro

Colla Vinavil, pennello e ciotolina

Cartoncino nero

Forbici

Brillantini

Un fazzoletto di carta

Nastri, fiori in tessuto (facoltativi)

Candela/lumino a led

PROCEDIMENTO

Preparare la scenografia del barattolo ritagliando le varie sagome dal cartoncino nero: fate, farfalle, funghi, animaletti del bosco etc; le sagome si possono trovare facilmente in rete oppure copiandole da un libro di favole.

Cospargere di colla Vinavil la parte esterna del barattolo, nei punti dove si desidera incollare le varie immagini.

Quando la scenografia è pronta, cospargere tutto il barattolo di colla Vinavil e ricoprirlo con un velo del fazzoletto di carta: questo procedimento serve a rendere più opaco tutto il barattolo, in modo che, con la fonte di luce all’interno, l’effetto ombra sarà più omogeneo.

In una ciotolina, mischiare della colla Vinavil con i brillantini e ricoprire il barattolo con questo composto, evitando di passare col pennello sopra le sagome nere.

Sintetizzando, i passaggi saranno quindi i seguenti:

colla – sagoma – colla – velo – colla con brillantini.

Il bordo superiore del barattolo, si può decorare con dei nastri e dei fiori, che renderanno la lanterna più colorata anche di giorno. Lasciare asciugare completamente, impiegherà almeno un giorno.

Inserire all’interno la candela/lumino a led e spegnere la luce nella stanza:

è tutto pronto per un meraviglioso viaggio nel bosco incantato!

In base all’età del bambino, lo potrete coinvolgere direttamente nella realizzazione della lanterna oppure presentargliela già pronta per un sicuro effetto sorpresa.

ASPETTO PEDAGOGICO

Leggere una favola è un grande dono che gli adulti possono fare ai bambini: gli regalano, infatti, un momento della giornata dedicato esclusivamente a loro. E’ un momento speciale, ricco di affetto, dove anche il genitore si ritrova un po’ bambino, ad esempio imitando le vocine dei vari personaggi. Si crea una profonda intesa dove il bambino viene trasportato in un mondo fantastico, al sicuro tra le braccia di mamma e papà.

Così, attraverso il racconto fiabesco, il bambino può rivivere delle situazioni e dei sentimenti anche negativi, con la consapevolezza del lieto fine: potrà immedesimarsi nel cavaliere che deve sconfiggere il drago, cercando così un modo diverso per superare le sue paure! Proprio per questo trasporto emotivo dato dal racconto, per i bimbi più piccoli sarebbe opportuna la presenza di un genitore (o un adulto) che condivida questi momenti con il piccolo, affinché i diversi sentimenti incontrati nella fiaba, possano essere vissuti insieme.

Infine, è giusto fare una distinzione tra favole e fiabe: le prime sono racconti più brevi, che hanno principalmente lo scopo di insegnare una morale (vedi Esopo), le fiabe, invece, parlano di mondi incantati, alla scoperta delle relazioni umane. In base all’età del bambino, sarà meglio scegliere racconti dal linguaggio semplice e immediato, per i bambini più piccoli, per poi dirigersi verso le classiche fiabe che hanno accompagnato anche la nostra infanzia.





Un caro saluto da Tata Noemi, della pagina Facebook “Libri e attività per bambini”