Documento dei Sindaci al Presidente Toti: il Sindaco di Pontedassio "Io non l'ho firmato e mi mettono nell'elenco!"

“In questa diatriba che si sta creando non ci voglio di entrare. Cerco di amministrare al meglio e vado per conto mio e noi siamo già oltre queste situazioni visto che già da un po’ abbiamo aperto cimiteri e luoghi sportivi. Noi lavoriamo per il bisogno della popolazione anche in chiave lavorativa. Io nelle beghe tra politici e amministratori non ci voglio entrare. Comunque io non ho firmato assolutamente questa lettera”.

Sono le parole di Ilvo Calzia, Sindaco di Pontedassio che, al nostro giornale ha smentito di aver firmato la lettera al Governatore Toti (la notizia QUI), che sta ‘mobilitando’ il mondo politico della nostra regione. E, infatti, sul caso è intervenuta anche l’Anci ligure: “Il documento rappresenta una iniziativa autonoma non derivante da alcuna deliberazione di nessun organo ligure o nazionale di Anci. Poiché alcuni tra i firmatari hanno inteso evidenziare un proprio ruolo in Anci, si rende necessaria questa precisazione. Il documento, pur nella sua legittimità politica, non rappresenta l’associazione, che è la casa di tutte le Autonomie locali in Liguria e non di un pensiero di parte”.

Sembrerebbe, intanto, che oltre al Sindaco di Pontedassio anche altri nomi inseriti nell’elenco dei firmatari sarebbe all’oscuro di tutto e non lo avrebbe sottoscritto.