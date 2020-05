Sanremo: mascherina abbassata in alcuni locali pubblici, la segnalazione di una lettrice

“Mi dispiace constatare che in alcuni locali pubblici i collaboratori portano la mascherina abbassata, tra l'altro si tratta di generi alimentari o di locali dove si preparano hamburger per il take away o per la consegna a domicilio, mi è successo anche oggi… il titolare aveva la mascherina ma il dipendente no, eravamo all'interno e, non il titolare, ma la sottoscritta gli ha chiesto di metterla. Mi sembra una mancanza di rispetto per la salute di chi entra, come io la porto per salvaguardare la salute altrui è giusto che la indossiamo anche gli altri soprattutto al chiuso e dove ci sono generi commestibili.

Maurizia Caiafa”.