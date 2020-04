Trasporti, Assessore Berrino al Pd sulla fase 2: "Siamo già coordinati con tutte le regioni limitrofe comprese quelle a guida Pd. Ministro ci dica chi si accollerà i mancati introiti delle aziende di TPL"

"Voglio ricordare al Pd che nelle osservazioni sollevate nelle scorse settimane in Commissione trasporti e condivise anche dagli assessori regionali delle Regioni guidate dal loro partito, abbiamo messo in guardia il ministro De Micheli sul fatto che per le aziende sia impossibile effettuare i controlli necessari a bordo dei mezzi per far valere le regole sul distanziamento sociale. Sono quindi molto stupito del fatto che i consiglieri non si siano informati presso i loro assessori regionali”.

Così l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino in merito alle affermazioni dei gruppi regionali del Partito Democratico di Liguria e Piemonte sulla situazione del trasporto pubblico locale in vista dell'avvio della Fase 2.

“Inoltre voglio sottolineare anche che il Governo non ha ancora chiarito chi si accollerà i costi maggiori, con introiti inferiori, che sicuramente le aziende di Tpl dovranno sostenere in virtù del fatto che i mezzi, sempre per le regole sul distanziamento sociale, dovranno accogliere una capienza di passeggeri inferiore di almeno del 60%”, prosegue Berrino.

“Faccio inoltre presente che il ministro De Micheli avrebbe potuto recepire le osservazioni che aveva chiesto alle Regioni ben prima dell'uscita dell'ultimo Dpcm, avvenuta invece a sorpresa domenica sera. Rassicuro infine il Pd – conclude Berrino - che sono in costante contatto con i colleghi assessori delle Regioni limitrofe alla Liguria e che dal punto di vista pratico Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e le aziende di Tpl intensificheranno tutte le misure di sicurezza già in uso per contrastare il propagarsi del virus".