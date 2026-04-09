Il Comune di Sanremo approva il protocollo per la certificazione dei rapporti di lavoro

Anche la Giunta comunale di Comune di Sanremo ha aderito al “Protocollo d’intesa per l’Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO.)”, promosso insieme alla Provincia di Imperia e al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il protocollo è stato promosso dal presidente della Provincia, Claudio Scajola, su proposta del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia. L’iniziativa coinvolge tutti i Comuni del territorio provinciale, chiamati ad aderire per creare una rete istituzionale coordinata.

L'obiettivo è quello di afforzare le attività di prevenzione e promozione della normativa sul lavoro e sulla legislazione sociale. La decisione nasce dalla consapevolezza che la regolarità dei rapporti occupazionali non rappresenta solo una tutela dei diritti dei lavoratori, ma anche una garanzia per la concorrenza tra imprese e per la tenuta del sistema previdenziale, assicurativo e fiscale.

L’Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro nasce dal protocollo nazionale del 4 marzo 2016 tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

La certificazione verifica il rispetto di aspetti fondamentali quali:

divieto di lavoro minorile e contrasto al lavoro nero;

corretto inquadramento contrattuale;

rispetto dell’orario di lavoro;

regolarità contributiva e retributiva;

applicazione dei contratti collettivi.

La richiesta è libera e volontaria: può essere presentata da qualsiasi datore di lavoro tramite piattaforma telematica, con l’assistenza di consulenti del lavoro qualificati. L’ASSE.CO. non sostituisce i controlli pubblici, ma li integra, contribuendo a diffondere una cultura della legalità e della trasparenza. Per il Consiglio nazionale, guidato dalla presidente Rosario De Luca, l’accordo rappresenta uno strumento strategico per diffondere buone pratiche e sostenere la crescita del sistema imprenditoriale locale.

Tra gli aspetti più innovativi dell’intesa emerge la volontà di valorizzare concretamente le imprese che scelgono la certificazione. Il protocollo prevede infatti che:

nelle gare pubbliche potrà essere introdotto un sistema premiante per le aziende in possesso di ASSE.CO., a parità di punteggio tecnico;

sarà valutata l’istituzione di sistemi di finanziamento o sostegno economico per le imprese certificate;

verranno promosse iniziative comuni di informazione e formazione sulle normative del lavoro.

L’ASSE.CO. potrebbe quindi diventare un elemento di competitività nelle procedure di appalto e un incentivo alla regolarità aziendale.