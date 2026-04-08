"A Nizza con tanti comuni liguri, nella giornata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze italiane in Francia e al racconto dei legami, tra i nostri territori, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana della Costa Azzurra". È il commento dell'assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana, intervenuto questa mattina, alla presenza anche del presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, al forum franco-italiano "Visitez l'Italie".
"In attuazione del Trattato del Quirinale - ha poi aggiunto Piana -, attraverso i Programmi Interreg Alcotra e Marittimo, siamo impegnati a dare sempre maggiore concretezza ai progetti di cooperazione, per un’economia sempre più integrata a livello transfrontaliero, con un ruolo centrale per le imprese artigiane in chiave di sviluppo esperienziale turistico".
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Politica | 08 aprile 2026, 14:43
Liguria protagonista a Nizza per la giornata dedicata alle eccellenze italiane in Francia
L’assessore Piana al forum “Visitez l’Italie”: “Con Interreg Alcotra e Marittimo rafforziamo la cooperazione transfrontaliera e il ruolo delle imprese artigiane nel turismo esperienziale”
"A Nizza con tanti comuni liguri, nella giornata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze italiane in Francia e al racconto dei legami, tra i nostri territori, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana della Costa Azzurra". È il commento dell'assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana, intervenuto questa mattina, alla presenza anche del presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, al forum franco-italiano "Visitez l'Italie".