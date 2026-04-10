Sanremo, il consigliere Ventimiglia critica i lavori in via Padre Semeria: "Bene l'intervento, ma i nuovi alberi sono una scelta sbagliata"

"Finalmente una buona notizia per i sanremesi: una piccola parte di via Padre Semeria verrà ripristinata". Con queste parole il consigliere comunale Daniele Ventimiglia commenta l’avvio degli interventi lungo una delle strade più discusse di Sanremo, non nascondendo però una vela polemica sull'intervento.

"Via Padre Semeria da anni rappresenta una vergogna per la città, marciapiedi sconnessi e pericoli sempre in agguato. L’abbattimento dei pini, reso necessario dopo anni di incuria e segnalazioni, apre finalmente la strada a un intervento tanto atteso", afferma il consigliere.

Ventimiglia racconta di aver incontrato l’assessore Massimo Donzella e il dirigente Giambattista Miceli: "Mi hanno confermato che al posto dei pini verranno piantati lecci, quegli alberi “autoctoni” che, a quanto pare, popolavano la Liguria mille anni fa". Poi la critica: "Peccato che oggi li si trovi solo nei boschi più remoti, mentre qui in città sembrano un capriccio economico dovuto al basso costo di acquisto".

Il giudizio sugli alberi già presenti è severo: "Esteticamente brutti, mal tenuti: alcuni secchi come promesse elettorali non mantenute, altri storti, uno a destra e l’altro a sinistra, senza potature regolari. Ho suggerito all’assessore e al dirigente di farsi una passeggiata a piedi lungo Via Padre Semeria – non in auto, mi raccomando – per toccare con mano lo scempio. È ora di trasformare questa strada in un vanto per Sanremo".

Infine l’appello al futuro della città: "Vigileremo perché i lavori siano rapidi e seri, con la speranza che il sindaco possa comprendere che Sanremo ha bisogno di un concetto più ampio di bellezza per diventare protagonista della rigenerazione urbana".