Sanremo: il consigliere comunale Daniele Ventimiglia elogia i residenti di Verezzo

Il consigliere comunale di Sanremo Daniele Ventimiglia esprime i suoi complimenti ai residenti di Verezzo, per gli interventi eseguiti autonomamente nella pulizia dell'area giochi locale: "Come consigliere comunale, intervengo con viva soddisfazione per lodare il forte senso civico dimostrato dai cittadini di Verezzo. Con grande spirito di comunità, hanno autonomamente pulito i giardini e restaurato alcuni giochi dei bambini, rendendo quegli spazi più vivibili e sicuri per le famiglie. Un esempio ammirevole che contrasta amaramente con l’immobilismo dei nostri amministratori in Comune. Nonostante milioni di euro nelle casse comunali come avanzo di amministrazione non spesi, i quartieri restano abbandonati al degrado. A Verezzo, come in altre zone come ad esempio i giardini pubblici di via Padre Semeria (dimenticati da anni dal comune così come e’ dimenticata la sede stradale) i cittadini devono intervenire di tasca propria là dove l’amministrazione latita.

Non è un caso isolato: ricordo che nel Borgo, alcuni residenti insieme al parroco e alla chiesa avevano pitturato a proprie spese l’intera ringhiera stradale di Strada Borgo Tinasso, trasformando un elemento trascurato in un punto di decoro urbano

Questo senso civico popolare merita il nostro plauso e sarebbe forse l’ ora di spendere quei fondi anziché lasciarli sul conto del comune. Inoltre invitare qualche assessore a visitare questa zona più spesso, anziché salire solamente all’ avvicinarsi delle elezioni comunali per racimolare qualche voto in più per dopo non rispettare puntualmente gli impegni presi".