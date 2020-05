Sanremo: lunedì la quinta commissione sulla sanità, ci saranno anche l'assessore Viale e il direttore generale Asl1 Damonte Prioli

Il 4 maggio è la data segnata in rosso per una prima ripartenza dopo il lockdown, ma per la politica sanremese sarà una data importante in ottica futura.

Alle 11, in videoconferenza e in diretta streaming su Youtube, è in programma la riunione della quinta commissione sulla sanità che vedrà anche la partecipazione dell'assessore regionale Sonia Viale e del direttore generale Asl1 Marco Damonte Prioli.

Ovviamente l'argomento principe sarà l'emergenza Covid-19 e le conseguenze sul mondo amministrativo, commerciale ed economico. Il tutto in ottica futura con grande attenzione al mese di maggio e, più in generale, all'estate 2020. Tante sono le comprensibili preoccupazioni per la stagione clou che, per forza di cose, quest'anno sarà a dir poco ridimensionata.