La sanremese Federica Cozza all'incontro nazionale degli eletti under35 di Fratelli d'Italia

Si è svolto oggi in teleconferenza l’incontro di tutti gli eletti di Fratelli d'Italia under35 negli enti locali italiani. La riunione è stata presieduta dal Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, leader dei giovani di Fratelli d’Italia, e Guido Castelli, responsabile nazionale degli enti locali del partito, A rappresentare la Liguria la sanremese Federica Cozza, vice capogruppo in consiglio comunale, e Tommaso Pinazzi, consigliere del Municipio levante di Genova.

“È stata una iniziativa molto partecipata e interessante - commenta Federica Cozza - scambiare opinioni e iniziative con consiglieri, assessori e sindaci under 35 di tutta Italia fa crescere politicamente. Ho trovato subito spunti ed esperienze da riportare anche nella nostra Sanremo che ho prontamente condiviso con il mio capogruppo Luca Lombardi. Ho trovato tantissimi giovani veramente preparati, con loro in questi giorni creeremo una chat nazionale per condividere iniziative e portare anche nel nostro Comune esperienze positive di altre realtà italiane”.

“Grazie a Gioventù Nazionale per l’iniziativa, i giovani di Fratelli d’Italia sono seri e preparati, pronti a governare i nostri comuni” conclude Massimiliano Iacobucci, responsabile regionale del partito.