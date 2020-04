Sanremo: la maggioranza affronta i problemi economici dell'emergenza, a breve in Giunta il progetto del parcheggio di piazza Eroi

Importante riunione di maggioranza in modo interamente telematico, lunedì sera a Sanremo, organizzata anche per parlare del Consiglio comunale del 7 maggio.

Oltre alla decisione di allestire l’assise comunale via web per l’inizio del mese prossimo, la riunione ha affrontato la discussione sul bilancio preventivo di palazzo Bellevue ed il Sindaco ha relazionato sulla situazione economico-finanziaria dell’ente. E’ stato anche fatto un focus sul piano sanitario ed il primo cittadino ha confermato che verrà chiesta la convocazione di una riunione della quinta commissione con l’Asl 1 Imperiese e l’Assessore regionale alla Sanità, per fare il punto della situazione, visto che l’ospedale della città dei fiori è quello dedicato esclusivamente all’emergenza Covid-19.

La maggioranza sanremese vorrà capire gli orientamenti del futuro prossimo del nosocomio e su come l’Asl si sta organizzando, pensando al dopo emergenza. Nel corso della riunione telematica è stato confermato che si stanno osservando con attenzione le decisioni del Governo per come operare sul piano economico.

L’Amministrazione comunale ed il Sindaco hanno chiesto agli uffici competenti di trovare delle soluzioni nell’ambito dei Lavori Pubblici, dove consentito dalla Legge, di salvaguardare le aziende locali. Un modo per tutelare il tessuto socio-economico ponentino contestualmente alla velocizzazione degli iter burocratici dei lavori da eseguire, dando indici di priorità ad opere che devono viaggiare speditamente. Si è anche discusso molto anche delle grandi opere, tra cui l’avvio dei lavori del palazzetto dello sport ed è stato confermato che, a breve, passerà in Giunta il progetto per il parcheggio sotterraneo di piazza Eroi Sanremesi.

Il Sindaco Biancheri ha confermato che si tratterà di un intervento in leasing costruendo che si pagherà da solo con gli incassi del posteggio stesso. Un’opera che andrà a risolvere i problemi di stazionamento delle auto, in una zona importante della città dei fiori. Il primo cittadino ha parlato anche del recente ‘Tavolo del turismo’: ha confermato che verranno fatti investimenti importanti in merito per dare un impulso alla ripresa del comparto.

Previste anche alcune idee relative all’allargamento temporaneo dei dehors per garantire un lavoro maggiore dei locali alla loro riapertura. Biancheri ha anche confermato alla maggioranza che l’Amministrazione continua a sfruttare la piattaforma telematica per riunioni di Giunta, tra quelle informali e che quelle ufficiali, per poter affrontare ogni giorno le problematiche stringenti, legate all’emergenza che si sta vivendo.