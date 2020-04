Un concorso fotografico on line su orto, cipolla egiziana e biodiversità: lo ha organizzato Marco Damele

L’agricoltore camporossino Marco Damele lancia un concorso fotografico online sul tema ‘L'orto, la cipolla egiziana e la biodiversità’.

Attualmente la popolazione mondiale è di circa 7,5 miliardi, ma secondo le previsioni dovrebbe salire a 9,3 miliardi entro il 2050 e raddoppierà entro la fine del secolo. “Ora stiamo affrontando un'emergenza pandemica globale – ha detto Damele - una crisi del settore agricolo, un rallentamento degli aumenti della produzione delle colture, sprechi alimentari e nelle coltivazioni, una riduzione a livello mondiale delle aree di terreno produttivo, unita alle incertezze sul cambiamento climatico con suoi effetti più ampi sull'agricoltura”.

Ciò significa che la sicurezza alimentare, la fornitura di sufficienti e accessibili forniture di alimenti in futuro è diventata una voce importante nell'agenda politica globale: “La biodiversità o diversità biologica in agricoltura – prosegue - diventerà ben presto esigenza vitale perchè strettamente correlata alla salvaguardia dell'essere umano. La tutela del nostro territorio, e del mondo vegetale ha sempre sollecitato la fantasia di fotografi professionisti e no. La cipolla egiziana, testimone di una forma di biodiversità legata all'agricoltura, tema di questa nuova edizione del concorso offre molteplici indizi: la varietà di organismi vegetali e animali nelle loro diverse forme e dei rispettivi ecosistemi, la natura ancora incontaminata e non inquinata dal progresso tecnologico, la salvaguarda delle piante dei fiori ed elle erbe selvatiche nelle nostre vallate, i nostri orti con la cipolla egiziana, immagini che rappresentano un modo essenziale per tutelare il nostro patrimonio vegetale attraverso la conoscenza del territorio”.

L’interesse verso la biodiversità unita alla passione della fotografia possono trovare delle felici sintesi in questo nuova edizione del concorso fotografico organizzato da Marco Damele che si concluderà nel mese di maggio. Gli appassionati potranno il regolamento completo e inviare i propri scatti direttamente sulla pagina del concorso QUI o per mail a regaloebarattoinagricoltura@gmail.com, indicando il nome dell’autore ed il titolo dell’opera che dovrà quest’anno avere come tema gli orti, la natura, le piante selvatiche e la cipolla egiziana legata alla biodiversità. Il concorso è aperto a tutti, gratuito. Sono ammesse fotografie di qualsiasi formato e tipo.