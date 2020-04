Morte di Romeo Giacon, il ricordo del segretario di Confesercenti Sergio Scibilia

“In città si sente già la mancanza di una figura importante come quella di Romeo Giacon, un grande imprenditore, un grande sviluppatore di idee, di progetti, di sogni, di viaggi nella ricerca di innovazione e alta qualità”. Lo scrive il segretario provinciale di Confesercenti Sergio Scibilia.

“Confesercenti provinciale si aggiunge alle tante testimonianze di dolore, di sgomento per questa scomparsa.

Giacon era, è stato e sarà una stella di riferimento per chi vuole operare nel commercio, per chi crede nell’impegno sociale, per chi crede nell’associazionismo.

Il Presidente cittadino di Confesercenti Mimmo Alessi aggiunge una nota più intima, trattandosi di una persona amica che improvvisamente se ne è andata, un pioniere di umanità , un grande signore con uno stile antico per garbatezza, gentilezza e disponibilità, un grande signore moderno nell’azione quotidiana, nel pensiero”.