Ventimiglia: anche il Sindaco Scullino risponde a Vera Nesci sulla nomina di Martinetto "Il solito qualunquismo"

Dopo quella di Mauro Merlenghi (QUI) arriva anche la risposta secca da parte del Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, all'ex Assessore Nesci (QUI) sulla nomina di Nico Martinetto alla fondazione ‘Chiappori’.

“Prendo atto, con dispiacere e un po' di disagio – dice il primo cittadino - che l'ex assessore ai servizi sociali di Ventimiglia, consideri solo un gesto apprezzabile donare amore, carezze e sorrisi agli anziani, ma non necessario per chi ricopre la carica di Presidente di una fondazione benefica che nel suo scopo sociale a quello di accudire al meglio gli anziani. Se non lo avessi letto non avrei creduto che la sensibilità verso chi per noi ha fatto molto ormai non conta nulla, solo perchè ha raggiunto un'età avanzata”.

“Sono ancor più convinto – prosegue - che la nomina di Nico Martinetto sia quella giusta. La fondazione ha il suo medico per ogni funzione sanitaria, ha il suo bravissimo commercialista, ma se non bastasse ha anche, per statuto, un segretario per gli aspetti amministrativi, ma di cosa parlano questi signori del partito democratico? Il solito teatrino della politica in cui vogliono recitare sempre la parte di vittime e moralisti del sistema”.

“Pensare che il Dott. Berlengiero, ex sindaco, ex consigliere comunale – termina Scullino - esponente di spicco del partito democratico ventimigliese non fosse una nomina politica è una presa in giro verso i cittadini. Il loro solito qualunquismo”.