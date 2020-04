Ventimiglia: nomina di Martinetto alla presidenza della 'Chiappori', Vera Nesci "Non basta un sorriso e una carezza"

“La fondazione era in una situazione di grande difficoltà finanziaria quando l’amministrazione Ioculano ha nominato il dott. Claudio Berlengiero, il quale ha saputo completamente risanare e portare al pareggio il bilancio, dimostrando capacità di gestione economica e finanziaria dell'ente”.

Interviene in questo modo l’ex Assessore ventimigliese, Vera Nesci, in relazione alla nomina di Nico Martinetto alla presidenza del Cda della fondazione ‘Ernesto Chiappori Onlus’. “Ora – prosegue - giustificare la scelta di Martinetto, persona assolutamente stimabile e di valore, per la sua capacità di dispensare sorrisi e carezze, svilisce il ruolo del Presidente in generale, e dello stesso neo Presidente. Oltre ad una oculata gestione economico-finanziaria, servono infatti specifiche capacità per proporre innovative forme di assistenza agli anziani ed un costante lavoro affinché siano mantenuti gli standard qualitativi necessari per l'accreditamento da parte dell’Asl”.

“Fare un sorriso e dare una carezza – termina Vera Nesci - è sicuramente un gesto apprezzabile, e per questo basta unirsi ai volontari che ogni giorno si recano presso la residenza, ma non rappresenta certo un requisito per essere un competente Presidente di CdA”.