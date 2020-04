Ventimiglia: Mauro Merlenghi a Vera Nesci sulla nomina di Martinetto "Il gatto che non raggiunge la carne dice che non è buona"

“Un detto persiano recita: ‘Il gatto che non può raggiungere la carne dice che ha un cattivo odore’. Perché il buon Nico Martinetto, che di professione è floricoltore, professione sottolineata da alcuni compagni per indicare una persona non all’altezza visto la pochezza del suo lavoro, non possa eventualmente ricoprire l’incarico di presidente della fondazione Ernesto Chiappori”.

Lo sostiene Mauro Merlenghi, esponente della lista ‘Scullino Sindaco’, in risposta a Vera Nesci, che era intervenuta questa mattina sul nostro giornale (QUI) per la nomina di Nico Martinetto alla presidenza del Cda della casa di riposo ‘Chiappori’.

Merlenghi, nella sua risposta, ha voluto chiarire cosa dice lo statuto della fondazione. “Il Presidente – evidenzia - assume la rappresentanza legale della Fondazione. Viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno ed esercita una serie di funzioni: convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione; cura il buon andamento della Fondazione; ha facoltà di prendere decisioni per urgenti motivi, salvo a riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine; nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione”.

“Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ‘Ernesto Chiappori’ – prosegue Merlenghi - è composto da tre membri, ovvero: di diritto, ai sensi delle tavole di fondazione, dal Parroco pro tempore della Cattedrale di Ventimiglia o, in caso di rinuncia od impedimento di quest'ultimo, da persona nominata dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Ventimiglia e Sanremo; da un soggetto nominato dal Sindaco del Comune di Ventimiglia; da uno dei parenti più prossimi del Fondatore, nominato dal Sindaco del Comune di Ventimiglia conformemente alle previsioni contenute nelle tavole di fondazione”.

“Il Consiglio di Amministrazione – termina Merlenghi - dura in carica cinque anni ed i Consiglieri possono essere rieletti anche più di una volta. Mi pare del tutto evidente che solo i gatti che non possono raggiungere la carne dicono che non è buona. Tra l’altro tutte le cariche statutarie sono svolte a titolo gratuito”.