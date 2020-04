Ventimiglia: la Giunta comunale approva il progetto di massima per la Tangenziale Nord, la 'Tanovia'

La Giunta Comunale di Ventimiglia, nell’ultima seduta di venerdì scorso, ha dato un’ok di massima al progetto del primo lotto funzionale dell’Aurelia Bis tra Ventimiglia e Sanremo, ovvero sul tratto compreso tra la città di confine e Camporosso, redatto dallo studio dell’Ing. Gianni Rolando di Sanremo per un importo complessivo di circa 100 milioni di euro.

Il progetto, da molti ribattezzato ‘TanoVia’ per la forte volontà del Sindaco Scullino di portare a termine l’importante tangenziale che risolverebbe molti problemi di traffico, arriva dopo l’accordo quadro stipulato con Rfi s.p.a. per la riqualificazione urbanistica delle aree ferroviaria ed il riassetto degli impianti ferroviari di Ventimiglia, approvato in Consiglio Comunale nel 2007.

Il Sindaco di Ventimiglia si è anche attivato presso l’Ance di Imperia, nella persona del suo presidente, richiedendo la sua collaborazione per la redazione di uno studio di fattibilità di un tracciato della Tangenziale Nord (tratto da Ventimiglia a Bordighera) per soddisfare le esigenze delle amministrazioni locali interessate.