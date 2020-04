Nessun nuovo caso positivo di Covid-19 anche oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio rimane fermo a 93 persone colpite dal Coronavirus, inclusi 6 pazienti che sono ora guariti.

Nove persone sono ricoverate in ospedale mentre tre di loro sono in terapia intensiva. Infine sono 116 pazienti i pazienti in sorveglianza attiva a casa.