Al San Martino di Genova il primo parto in diretta streaming: è nata oggi la piccola Emilia (Video)

È stato effettuato dall’equipe del dottor Claudio Gustavino, Direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Martino, il primo parto in diretta tablet in tempi di Covid-19.

Grazie al progetto condiviso tra Unità Operativa Sistemi Informatici e Ufficio Stampa, attraverso il contributo di privati e aziende del territorio, che hanno messo a disposizioni con donazioni dirette device, schede sim e cavalletti, il signor Aldo Marubbio di Santo Stefano d’Aveto ha potuto assistere al parto della compagna Laura, che ha messo al mondo la splendida Emilia, di 4 chili e 200 grammi. Aldo, non potendo assistere fisicamente al parto per le ormai note disposizioni di sicurezza emergenziali, lo ha seguito in diretta collegato dalla sua auto, parcheggiata all’esterno del Padiglione 2 del Policlinico.

Le immagini del primo parto in streaming

La mamma ed Emilia sono entrambe in ottime condizioni di salute. A partire dalla giornata odierna, i genitori che vorranno, potranno disporre del servizio; tutte e quattro le sale parto sono state attrezzate con tablet e supporti, il personale della struttura è stato formato ad hoc e sono state circolarizzate procedure per: gestione, sterilizzazione e manutenzione dei device.