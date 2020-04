Il presidente Toti dona ai nuovi nati del 'Gaslini' i bavaglini di benvenuto nel giorno di Pasqua (Foto)

Un grande benvenuto ai bimbi nuovi nati all'ospedale Gaslini di Genova il giorno di Pasqua. Lo hanno dato questo pomeriggio il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, insieme alla vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale e all'assessore alla Cultura Ilaria Cavo consegnando un bavaglino di benvenuto da parte di Regione Liguria, come augurio pasquale. Un segno di speranza per essere vicini alle famiglie e ai loro piccoli in un momento così difficile.