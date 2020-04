Attualità |

FARE SQUADRA: il sondaggio sul mondo sportivo commentato dal Delegato del Coni Alessandro Zunino a '2 ciapetti con Federico'

"E' una situazione grave e difficilissima - ha detto Alessandro Zunino - Dai risultati del vostro sondaggio ho potuto però rilevare che il mondo sportivo non si sia abbattuto e sia pronto a ripartire dall'attività giovanile".

Alessandro Zunino

I risultati del sondaggio FARE SQUADRA dedicato al mondo sportivo, promosso dal nostro gruppo editoriale, è stato al centro dell'intervista con il Delegato del Coni di Imperia Alessandro Zunino ospite a '2 ciapetti con Federico'. Molti gli spunti affrontati, anche di carattere economico in questo difficile momento di chiusura per l'emergenza Coronavirus. Le principali difficoltà per le società sportive derivano dai mancati incassi, dai costi fissi per palestre e strutture, dalle tasse e dalle mancate sponsorizzazioni. "E' una situazione grave e difficilissima - ha detto Zunino - Dai risultati del vostro sondaggio ho potuto però rilevare che il mondo sportivo non si sia abbattuto. Pur essendo consapevoli delle difficoltà, le società sportive sono già pronte a rimboccarsi le maniche per ripartire, iniziando come sempre dall'attività giovanile nell'insegnamento delle regole e dei princìpi dello sport".

Federico Marchi

