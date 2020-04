Emergenza Coronavirus: tramontata l'ipotesi 'Borea' di Sanremo, l'Asl vira su una struttura ad Albenga per i pazienti dimessi ma positivi Covid-19

Dopo il tramonto dell'ipotesi del 'Borea' di Sanremo, l’Asl1 ha individuato una struttura socio sanitaria da dedicare alla cura dei pazienti risultati positivi al Covid-19 in dimissione dall’ospedale e non inviabili a domicilio.

Si tratta della casa di cura San Michele di Albenga, gestita da Enne Srl che, dal 4 aprile, metterà a disposizione di Asl1 un piano dello stabile con 24 posti letto per prestazioni di media intensità di riabilitazione motoria e respiratoria in favore di pazienti affetti da Covid-19. Nella struttura saranno garantite l’assistenza medica e infermieristica, la fornitura dei farmaci e dei presidi sanitari oltre ai necessari trasporti da e per l’ospedale di Sanremo.



“È una soluzione che abbiamo adottato per rispondere alle necessità assistenziali dei pazienti in post dimissione e per una migliore gestione dell’offerta ospedaliera in favore dei pazienti che necessitano di un ricovero da contagio Covid-19 - afferma la Direzione Aziendale di ASL1 - ASL1 prosegue nella ricerca di una soluzione a livello provinciale che ad oggi non si è potuta ancora concretizzare. La Casa di Cura San Michele di Albenga è la prima struttura che ha accolto la nostra richiesta. Ringraziamo i gestori per la disponibilità e la collaborazione dimostrata”.