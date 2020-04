Dolceacqua: domani al via la distribuzione delle mascherine ai residenti, ci saranno anche le uova per i bimbi

Saranno distribuite domani le mascherine ai cittadini di Dolceacqua, direttamente all’indirizzo di residenza, dagli Amministratori Comunali, dalla Protezione Civile e da altri volontari.

Nell’occasione, verranno consegnate anche delle uova di Pasqua a tutti i bambini fino al decimo anno di età, quale regalo dell’Amministrazione Comunale, con la collaborazione Protezione Civile e come piccolo gesto per alleviare ai più piccoli, queste lunghe giornate trascorse in modo diverso, lontani dai loro amici.