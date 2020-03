Coronavirus: primo morto in provincia di Imperia, si tratta di un 76enne di Sanremo ricoverato al Borea (video)

Primo morto in provincia di Imperia per il contagio da coronavirus. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti nel consueto punto stampa. Si tratta di un uomo residente a Sanremo di 76 anni che si trovava all’ospedale Borea di Sanremo, dove era ricoverato per altre patologie. Il paziente si trovava nel reparto di malattie infettive, "dopo essere stato ricoverato in ospedale - scrive la Regione - per una perforazione intestinale. Dopo aver fatto una tac è emersa una brutta polmonite e sottoposto al test è risultato positivo. Successivamente il paziente, dal quadro clinico già compromesso, è deceduto nel reparto di infettivologia". In totale i decessi in Liguria salgono a cinque.

“Per la prima volta stanno comparendo casi autoctoni, il cui tracciato epidemiologico risulta complesso. – ha spiegato Toti – Si tratta di persone già ospedalizzate".



Il governatore, che insieme ai suoi assessori ha ricordato le misure prese oggi dalla sua giunta, che prevedono incentivi fino a 500 euro per genitori con figli costretti a rimanere a casa per la chiusura delle scuole, ha detto di essere pronto a un incremento esponenziale dei casi, come già sta avvenendo in Lombardia e in Piemonte.

"Ci aspettiamo un incremento dei pazienti - ha inoltre aggiunto il presidente della Regione - Ci prepariamo ad affrontare picchi di contagio importanti senza ad andare in affanno"



In totale oggi i contagiati in Liguria sono trentaquattro, dieci in più rispetto a ieri. Ventitre sono ospedalizzati, undici in sorveglianza attiva. Sei sono i ricoverati all’ospedale di Sanremo, due sono i ricoverati in Asl2, nove al San Martino, due al galliera e cinque in Asl5.