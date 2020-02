70° Festival di Sanremo: presunto scontro tra Fiorello e Tiziano Ferro, Amadeus smorza le polemiche “Il problema non è mai esistito, è stata una battuta infelice”

Tra il grande successo della terza serata e mentre si lavora per il gran finale del Festival 2020, qualche alone di polemica si alza su Sanremo.

Tutto è partito quando, all’una di notte, Tiziano Ferro ha detto “Hashtag #fiorellostattezitto” con un ovvio riferimento ai tempi molto lunghi dovuti, anche, agli imprevedibili interventi dello showman. Da qui le voci di un possibile scontro tra i due e qualcuno sul web ipotizza anche che Fiorello abbia minacciato di lasciare il Festival.

Questa mattina è intervenuto in merito Amadeus che, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Nessun problema, era una battuta infelice fatta all’una di notte che ha fatto sì che qualcuno potesse prendere questa cosa di Tiziano come una cosa vera, ma non c’è- tra loro c’è un rapporto fantastico e nessuna polemica. In questo Festival c’è un grande senso di amicizia e rispetto, il problema non è mai esistito”.