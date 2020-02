Il 70° Festival di Sanremo non si ferma più: anche la seconda serata è da record con uno share del 53,3% (Video)

Il Festival di Sanremo 2020 non conosce confini. Anche la seconda puntata fa segnare il record di ascolti con uno share del 53,3% e una media di 9 milioni 693 mila telespettatori. Numeri così non si vedevano dal 1995.

La prima parte è stata vista da 12 milioni 841 mila spettatori con uno share del 52,5%, mentre la seconda ha avuto 5 milioni 451 mila spettatori con uno share del 56,1%. Il picco di ascolto si è registrato alle 21.48 con 15 milioni 790 mila spettatori, mentre in termini di share il picco è stato alle 23.53 con il 62,3%.

Grande la soddisfazione per il Comune di Sanremo e per il sindaco Alberto Biancheri in un 2020 nel quale la città si è messa in gioco non poco per la riuscita dell'evento anche al di fuori dell'Ariston.

“Un sentito ringraziamento anche ad Amaie Energia per tutto il lavoro che sta svolgendo in questi giorni in città” ha concluso il sindaco Biancheri.

“Sanremo Start”, dalle 20.51 alle 21.30, ha avuto un ascolto di 11 milioni 906 mila con il 41.9 di share. Sempre bene la striscia “Prima Festival” con 8 milioni 228 mila e il 30.9 di share.



Ascolti record anche per molte delle trasmissioni di Rai1: “Unomattina” con 1 milione 225 mila spettatori e share del 21.5, “Storie Italiane” con 1 milione 942 mila e il 25.6 nella seconda parte, “Vieni da me” con 2 milioni 293 e il 15.6, “La vita in diretta” con 2 milioni 487 mila e il 18 di share, e - nel preserale – con “L’Eredità. La sfida dei 7” che ottiene 4 milioni 194 mila spettatori (share del 23.4), saliti a 6 milioni 14 mila (share del 27.7) per il gioco finale.

Nella mattinata di Rai3 bene “Agorà” (534 mila e il 8.2) e, nel pomeriggio, “Geo” (1 milione 688 mila e 11.6 di share).



Seguitissima l’informazione Rai: il Tg1 delle 20 ha fatto segnare ancora il record stagionale con 7 milioni 14 mila spettatori e il 28.4 di share. Il Tg2 delle 13 ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 488 mila e il 16.6 per cento. “Tg2 Costume e Società” è stato visto da 1 milione 784 mila spettatori con share dell’11.0. Il Tg3 delle 19 è stato seguito da 2 milioni 188 mila persone (share dell’11.1), salite a 2 milioni 835 (share del 12.6) per le edizioni locali della Tgr.



Per quanto riguarda il prime time, su Rai2 il film “Alien Covenant” ottiene un pubblico di 642 mila spettatori (share del 2.4), mentre su Rai3 Chi l’ha visto?” fa segnare 1 milione 404 mila spettatori (share del 5.8).

Le reti Rai si aggiudicano la prima serata (15 milioni 915 mila e il 57.0), la seconda serata (9 milioni 334 e il 64.5) e l’intera giornata (5 milioni 593 mila e il 48.3).