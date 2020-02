Marco Sentieri sul cyberbullismo: “Importante parlarne attraverso la musica perchè la musica è un filo diretto con giovani” (Foto e Video)

Non è sempre facile raccontare un tema delicato come il cyberbullismo, trasmettere messaggi importanti attraverso la musica. Lo sa bene Marco Sentieri che ha presentato ieri nella seconda serata del Festival di Sanremo il brano “Billy Blu” con il quale andrà in semifinale per la categoria Nuove Proposte.

Dopo la serata di ieri è stato ospite alla presentazione del libro di Luca Pagliari “#cuoriconnessi, storie di vita on-line e di cyberbullismo” organizzata dalla Polizia di Stato e Unieuro.

“So cosa vuol dire essere presi di mira dal proprio compagno di classe quindi ho toccato di persona questo tema, è importantissimo utilizzarlo nella musica perché è un filo conduttore diretto che arriva ai giovani” e ai giovani ribadisce: “credete di più in voi stessi e fate dei vostri difetti i vostri punti di forza”.