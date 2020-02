Lo Tsunami degli Eugenio in Via di Gioia contagia anche il "Molleggiato"

"Anch'io, a suo tempo, venni eliminato con Il Ragazzo della Via Gluck: non mollate, il vostro pezzo mi piace, siete frizzanti": parole e musica di Adriano Celentano in un messaggio indirizzato agli Eugenio in Via di Gioia, eliminati da Tecla nella prima serata del Festival di Sanremo ma ugualmente protagonisti.

La band torinese, protagonista di un pazzo ed elettrizzante showcase andato in scena ieri notte a Casa Sanremo, ha anche annunciato un evento speciale per oggi: "Alle 18.30 suoneremo in strada con Luca Barbarossa, vi faremo sapere la via esatta attraverso i nostri canali social".

La notte del PalaFiori ha poi offerto altre emozioni con Levante e Maria Antonietta, compagne di avventura della insieme a Francesca Michielin con la cover di "Si può dare di più": "Puoi avere tutta l'esperienza del mondo - ha dichiarato la prima - ma il palco dell'Ariston ha una magia particolare che ti provoca secchezza delle fauci, battito accelerato e mancanza del respiro; alla fine della performance poi ti svegli".

"Devo ancora abituarmi - ha aggiunto la seconda - al ritmo sanremese: al momento sto scrivendo il nuovo disco, da questo punto di vista sono una stakanovista e non mi fermo mai".