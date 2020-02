Gli alunni dell’Istituto Tecnico Turistico ‘Ruffini-Aicardi’ di Sanremo impegnati in progetti di Alternanza Scuola Lavoro al Teatro Ariston

La sospensione delle lezioni per alcuni giorni, non ha fermato completamente le attività didattiche al ‘Ruffini-Aicardi’. Vista la specificità dei vari corsi di studio, il Festival di Sanremo è una grande occasione per ‘mettere in campo’ le competenze acquisite sui banchi di scuola.

In questi giorni, gli studenti del triennio dell’Istituto Tecnico Turistico sono impegnati al Teatro Ariston in progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, sia in attività in Sala Stampa sia in attività di accoglienza del pubblico.

"E’ un’esperienza altamente formativa - spiegano dalla scuola -, possibile grazie alla collaborazione che ormai da alcuni anni, si è instaurata tra l’IIS ‘Ruffini-Aicardi’ e il Comune di Sanremo; in questo ambito, gli studenti possono mettere in pratica le competenze organizzative e linguistiche riferite alle materie professionalizzanti del corso di studi, sotto la supervisione dei proff. Cavallucci, Cosentino e Guerriero, sempre presenti durante l’attività.

Le esperienze di Scuola-Lavoro, ora rinominate Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento, sono parte del curriculum di un diplomato di scuola superiore ed è quindi importante che siano di qualità.

Questo modo di fare scuola piace molto agli studenti e l’Istituto Tecnico Turistico di Sanremo è ormai una realtà scolastica apprezzata e radicata sul territorio".