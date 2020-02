Sanremo2020 sfilata di vip per l'Opening Party del Victory Morgana Bay: Massimo Boldi mattatore della serata (Foto e video)

Con l'avvio di ‘Sanremo 2020’, ovvero la 70^ edizione del Festival della Canzone Italiana, è scattata anche la settimana delle grandi serate al Victory Morgana Bay di Sanremo.

Ieri sera il primo dei cinque appuntamenti che animeranno la vita notturna sanremese nel periodo festivaliero, un evento al quale hanno preso numerosi volti noti del mondo dello spettacolo.





In occasione dell'Opening Party era infatti presente un ricco parterre di vip, musica e comicità. L'evento, ideato e creato da Claudio La Commara, Giuseppe Sacco e Mauro Procopio della Gig Promotion, in collaborazione con ‘Dominanza digitale’, ha visto sfilare, tra gli altri, gli attori Francesco Arca, Luca Capuano, Sergio Muniz ed Alex Belli accompagnato da Delia Duran.



Tra gli ospiti anche Andrea Mainardi, Giulia Salemi, Martina Hamdy, Stefano Sala, la iena Andrea, i comici di Colorado Gianluca Impastato e Tony D’Ursi, le influencer Ludovica Pagani e Georgia Mos, Kessy & Mely ‘TikToker’ con 5.6 Milioni di followers, il trapper ‘Boro Boro’ accompagnato dalla fidanzata e influencer Roberta Carluccio, ma non solo.

Mattatore assoluto della serata però è stato il grandissimo Massimo Boldi.



Dopo la cena di Gala, all'insegna di un menù speciale firmato dallo chef stellato Giuse Ricchebono (del rinomato ristorante Vescovado di Noli), il via alle danze grazie al deejay set d’eccezione con Gianluca Argante, Nello Simioli e Italo Perez.

Il tutto condotto e accompagnato dalla voce del vocalist ufficiale Gaty.