Motociclista 19enne cade tra Carpasio e Colle d'Oggia: portato in elicottero al Santa Corona

Grave incidente stradale tra Carpasio e Colle d’Oggia. Un motociclista è caduto lungo la Sp21. Si tratta di un ragazzo di 19anni della zona.



Per soccorrerlo si sono mobilitati il personale sanitario del 118, un equipaggio della Croce Rossa Taggia ed i Vigili del Fuoco, intervenuti sia con le squadre a terra che con l’elicottero Drago. Sul posto anche i Carabinieri di Badalucco per ricostruire la dinamica dell’accaduto.



Il 19enne ha perso il controllo della moto da solo mentre saliva verso il Colle, poco dopo il paese, finendo rovinosamente a terra. All'arrivo dei soccorsi il ragazzo era cosciente ma ha riportato più traumi su tutto il corpo e per questo è stato disposto il trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.