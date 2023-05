50 nuovi volontari AIB per la Protezione Civile della Provincia di Imperia: numeri da record e una iniezione di gioventù (foto e video)

Da oggi ci sono 50 nuovi volontari di protezione civile a disposizione della provincia di Imperia. Un numero record quello che accompagna questo corso 2023 per l'Anti Incendio Boschivo, con la parola fine arrivata questo pomeriggio alle ex Caserme Revelli di Taggia con la prova pratica. Video servizio





Una due giorni formativa che si è svolta alla presenza dei responsabili di Regione Liguria, con Alessandra Cerri (responsabile provinciale AIB della Protezione Civile), insieme a Giacomo Manno (responsabile provinciale AIB dei Vigili del Fuoco) e con Monia Gurnari (responsabile dei formatori AIB della Protezione Civile). L'attività prevedeva 16 ore di corso, 12 di teoria e 4 di pratica.

È così che l'ex campo da calcio delle Caserme è stato usato come teatro per una esercitazione di spegnimento di un incendio. I nuovi volontari si sono dovuti cimentare con tutte quelle operazioni che un giorno dovranno essere in grado di fare sul campo. Dall'uso delle lance a pressione, passando per la costruzione di una vasca che possa essere di servizio per l'elicottero, l'attenzione alla sicurezza, l'uso dei mezzi e le comunicazioni radio. Tanti aspetti che possono fare la differenza quando ci si deve confrontare con le fiamme.

I 50 nuovi volontari AIB da oggi entrano in forze nelle 20 squadre della protezione civile della provincia di Imperia. Una manna per il ricambio generazionale sempre più necessario. Le nuove leve saranno messe subito al lavoro, infatti, a breve scatterà la campagna di monitoraggio delle nostre zone boschive in vista dell'estate quando la riviera dei fiori si trova costretta a lottare contro i roghi.